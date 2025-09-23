Fuerte respaldo de Trump a Milei: “Cuenta con mi apoyo total”

A ESCENA

Con respaldo a candidatos y presencia bonaerense, Macri juntó a postulantes PRO El ex Presidente encabezó un encuentro en la sede partidaria, en medio de las turbulencias económicas. Estuvieron Ritondo y Santilli. Mensajes de concordia con los libertarios, aunque admiten que los vínculos son difíciles. Satisfacción por el apoyo de Trump.