23 de septiembre de 2025
ENCUENTRO BILATERAL
Fuerte respaldo de Trump a Milei: “Cuenta con mi apoyo total”
El presidente de la Nación y su par norteamericano se reunieron por 20 minutos en la ONU donde se espera una fuerte ayuda financiera de los Estados Unidos.
Tras un inicio de semana donde se vio una fuerte baja en el dólar y el gobierno anunció la quita total de retenciones a los granos y la carne vacuna, el presidente Javier Milei y Donald Trump se reunieron en la ONU para cerrar un préstamo contundente quele permita a la Argentina cancelar su deuda que vence en los próximos quince meses y también para fortalecer las reservas del Banco Central.
En una reunión que duró poco más de 20 minutos, el presidente norteamericano le manifestó su apoyo condicional a Milei mientras se espera que en las próximas horas el secretario del Tesoro, Scott Bessent, brinde detalles sobre la ayuda financiera.
Según trascendió, la misma se desplegara a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y ayudará a fortalecer las reservas del país. Junto al Milei estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein, a último momento se sumó a la delegación que viajó a Estados Unidos el ministro de Defensa, Luís Petri.
Por el lado norteamericano también estuvieron el presidente Trump, Marco Rubio -secretario de Estado-, Scott Bessent -secretario del Tesoro y Susan Wiles, su jefa de Gabinete.
El encuentro comenzó pasadas las 12.30 del mediodía del martes en Manhattan y el presidente norteamericano realizó un fuerte posteo de respaldo hacia Javier Milei: “El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos”.
“Heredó un «desastre total» con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", sostuvo el presidente de Estados Unidos”, añadió el mandatario norteamericano.
Y continuó: “Hemos tenido una relación extraordinaria con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar por su increíble camino hacia el éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca les defraudará!}“.
En las próximas horas, se espera que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, brinde los detalles del préstamo que otorgará Estados Unidos y cómo se va a ejecutar. La deuda, entre organismos multilaterales, vencimientos de bonos y el BOPREAL, se acerca a los 28.000 millones de dólares, y el camino institucional para cancelarla ya no podía ser el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el primer boceto de la negociación se espera que los Estados Unidos destinen millones de dólares a la Argentina para enfrentar los vencimientos de la deuda y a cambio, Argentina depositará pesos en la cuenta de la Secretaría del Tesoro en New York.