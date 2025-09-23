Apps
IMPORTANTE

Rectificación respecto a la nota "Extraño episodio en Ezeiza: Samid se expresó tras la viralización de su hija desnuda"

El grupo La Tecla aclara, en relación a la noticia mencionada que la persona en cuestión es María Luz Marisa Samid y no Sasha, su hermana, tal como se publicó por un error involuntario

Rectificación respecto a la nota
El grupo La Tecla aclara, en relación a la noticia “Extraño episodio en Ezeiza: Samid se expresó tras la viralización de su hija desnuda”, publicada el 29 de agosto,  que hacía referencia a imágenes de una de las hijas del empresario desnuda por el aeropuerto de Ezeiza y que fueron virales; que la persona en cuestión es María Luz Marisa Samid y no a Sasha, su hermana, tal como se publicó por un error involuntario. 

El empresario es padre de seis hijas, una de las cuales, María Luz se encuentra en tratamiento psiquiátrico, tal como difundió el propio Samid en sus redes sociales. 

Por tal motivo la empresa rectifica la información y hace llegar sus disculpas públicas a la Sra. Sasha Samid que nada tiene que ver con los episodios relatados en la nota en cuestión. 


 

