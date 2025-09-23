Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2025 IMPORTANTE

Rectificación respecto a la nota "Extraño episodio en Ezeiza: Samid se expresó tras la viralización de su hija desnuda"

El grupo La Tecla aclara, en relación a la noticia mencionada que la persona en cuestión es María Luz Marisa Samid y no Sasha, su hermana, tal como se publicó por un error involuntario

