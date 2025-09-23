Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

El poder de fuego de los petroleros rumbo a las elecciones

Cuentan con miles de afiliados y la capacidad de torcer los rumbos de gestión. Cómo juegan para las legislativas los gremios más poderosos de la región. Apoyos, planchas y rechazos

Compartir