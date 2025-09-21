Volver | La Tecla Nacionales 21 de septiembre de 2025 HISTORIAS INCREíBLES

Lampazo, el perro marinero que nunca abandonó su fragata: una vida de lealtad en alta mar

En la histórica Fragata Presidente Sarmiento, un perro Terranova se convirtió en héroe, compañero y símbolo eterno de la Armada Argentina. Su legado sigue vivo en Puerto Madero, atrayendo a visitantes de todo el mundo.

