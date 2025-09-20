Volver | La Tecla Nacionales 20 de septiembre de 2025 DISCREPANCIA

La UCA desmiente a Milei: “No sacó a 12 millones de la pobreza”

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, aseguró que la cifra oficial está “exagerada” y que la baja real fue de 3,4 millones de personas respecto del 48% heredado de Alberto Fernández.

