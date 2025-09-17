Volver | La Tecla Municipios 17 de septiembre de 2025 INNOVACION Y TECNOLOGIA

“Mañana es Hoy”: Sujarchuk llama a construir una ciudadanía inteligente en la era de la IA

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, presentó su libro “Mañana es Hoy”, un análisis que enfatiza la necesidad de formar una ciudadanía inteligente capaz de convivir, interactuar y producir con la IA. Con prólogos de Pigna y Siri, la obra se puede adquirir en todas las librerías del país o de manera virtual.

