Buenos Aires 16 de septiembre de 2025 "DISCO RAYADO"

Viejas recetas: Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por el Presupuesto 2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires recordó que el eslogan de "lo peor ya pasó" fue usado sin éxito por el ex presidente Mauricio Macri. A su vez, aseguró que "la economía está mucho peor desde que llegó Milei" y lo acusó de engañar al electorado.

