Buenos Aires 15 de septiembre de 2025 CUMBRE EN EL PJ

Fuerza Patria trazó su campaña “anti-Milei” y volvió a reclamar por Cristina

Los candidatos del peronismo se reunieron en la sede del PJ nacional. Delinearon la estrategia, que será idéntica a la utilizada en la competencia provincial, y reafirmaron el pedido de liberación de CFK, “injustamente detenida”.

