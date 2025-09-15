15 de septiembre de 2025
CUMBRE EN EL PJ
Fuerza Patria trazó su campaña “anti-Milei” y volvió a reclamar por Cristina
Los candidatos del peronismo se reunieron en la sede del PJ nacional. Delinearon la estrategia, que será idéntica a la utilizada en la competencia provincial, y reafirmaron el pedido de liberación de CFK, “injustamente detenida”.
Los candidatos de Fuerza Patria a ocupar bancas en el Congreso de la Nación en representación de la provincia de Buenos Aires se reunieron hoy en la sede del Partido Justicialista (PJ) para delinear la estrategia de campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre e insistieron en el reclamo de libertad para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La estrategia que definieron es idéntica a la que Fuerza Patria utilizó para las elecciones provinciales del 7 de este mes, y que ganó por un amplio margen por sobre La Libertad Avanza (LLA): “frenar el ajuste de Milei”.
En efecto, tanto desde el gobierno nacional que encabeza Javier Milei como desde la administración provincial que conduce Axel Kicillof se procuró nacionalizar la elección bonaerense, con buenos resultados para el mensaje del peronismo de “frenar a Milei”, que volverá a ser el hilo conductor ahora.
“El peronismo busca retener las bancas actuales y ampliar el número para garantizar que no se continúe avanzando contra los derechos de los trabajadores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y estudiantes universitarios”, informaron en un comunicado.
“Además, se reafirmó el pedido de Cristina Libre y contra la proscripción de la presidenta del principal partido opositor de la Argentina, que está injustamente detenida hace más de tres meses”, indica el texto.
Del cónclave participaron los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla Corti, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Velázquez, Luis Calderaro, Aldana Rodríguez Golisano y Daniel Catalano.