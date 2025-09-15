Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2025 OFICIALIZACIÓN

Catalán asumió como ministro del Interior y lo mandaron a “levantar el culito de la silla”

El Gobierno oficializó la designación del funcionario, a quien tomó juramento el presidente Javier Milei. Un gobernador radical le pidió que salga de su despacho.

