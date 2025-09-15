Apps
OFICIALIZACIÓN

Catalán asumió como ministro del Interior y lo mandaron a “levantar el culito de la silla” 

El Gobierno oficializó la designación del funcionario, a quien tomó juramento el presidente Javier Milei. Un gobernador radical le pidió que salga de su despacho.

El presidente Javier Milei le tomó juramento hoy al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien era vicejefe de Gabinete del Interior y cuyo traspaso fue oficializado esta madrugada en el Boletín Oficial.

Catalán juró en el Salón Norte y, de esta forma, el Poder Ejecutivo instrumentó la creación del Ministerio del Interior a través del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025, y con el decreto 672/2025 designó a Catalán al frente de la cartera.

Por la tarde, el mandatario grabará el mensaje que se emitirá a las 21 por cadena nacional para anunciar el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso.

En el acto se encontraban presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la presidencial, Karina Milei; los ministros Luis Petri, Guillermo Francos, Luis Caputo, Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona. Además, estaba la familia de Catalán, a quienes el presidente Milei saludó una vez finalizado el acto.

Al respecto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó duras críticas al recientemente designado ministro, instándolo a asumir un rol más activo en la gestión federal. 

Valdés expresó su frustración por la falta de comunicación con el Ejecutivo nacional y la ausencia de visitas a las provincias. “Si sos ministro del Interior, tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada y comenzar a viajar al interior”, afirmó contundentemente.

Catalán es abogado recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con experiencia en la gestión pública. Durante la presidencia de Alberto Fernández ocupó el cargo de director del Registro Nacional de Reincidencia, bajo la órbita de Eduardo “Wado” de Pedro, hasta noviembre de 2023. Tras su salida, fue convocado al área de Interior, donde trabajó en la transición de gobiernos.

Su recorrido político lo vinculó con Daniel Scioli y Guillermo Francos. Juntos integraron la Fundación Acordar, que impulsó la candidatura presidencial de Scioli en 2015, y coincidieron en el Banco Provincia entre 2006 y 2007.

También Fue director nacional del registro nacional de reincidencia del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

En la primera etapa de la gestión de Milei, Francos era ministro del Interior y Catalán lo acompañó en la mesa de negociación con las provincias para impulsar la Ley Bases. Luego, cuando Francos fue designado Jefe de Gabinete, Catalán pasó a ser secretario de Interior.
 

