“Una verdadera paliza”: post victoria, Bianco analizó las elecciones

Carlos Bianco, ministro de Gobierno, brindó una nueva conferencia de prensa, junto al ministro de Economía, Pablo López, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el director ejecutivo del Consejo Universitario Provincial, Alejandro Villar. Al momento de analizar Sección por Sección, Bianco señaló que en la Tercera hubo “una verdadera paliza”.

