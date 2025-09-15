15 de septiembre de 2025
CONFERENCIA
“Una verdadera paliza”: post victoria, Bianco analizó las elecciones
Carlos Bianco, ministro de Gobierno, brindó una nueva conferencia de prensa, junto al ministro de Economía, Pablo López, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el director ejecutivo del Consejo Universitario Provincial, Alejandro Villar. Al momento de analizar Sección por Sección, Bianco señaló que en la Tercera hubo “una verdadera paliza”.
Bianco calificó el proceso electoral como "histórico, transparente y eficiente".
Además, el ministro de Gobierno recordó que fue la primera vez en 77 años que la Provincia organizó sus propias elecciones, con un padrón de más de 14 millones de votantes y más de 40 mil mesas de votación. “Fue la elección más grande de la historia organizada por una provincia y salió todo perfecto”, aseguró el funcionario.
A su vez, trajo a colación una serie de críticas previas sobre la capacidad logística del Estado bonaerense y destacó la labor de la Junta Electoral, la Policía de la Provincia y el Correo Argentino. Según precisó, de los más de 8,6 millones de votos emitidos sólo se registraron 11 infracciones, lo que consideró “un récord de transparencia”.
En relación a los costos, Bianco detalló que la elección bonaerense insumió 85.850 millones de pesos, mientras que el presupuesto nacional previsto para los comicios es de 395.000 millones. “Se dijo que la boleta única papel sería más barata, pero la elección nacional va a costar casi el doble”, comparó.
El titular de la cartera política también subrayó la rapidez en el escrutinio: “A las 9 de la noche ya estaba computado el 82% de las mesas, algo inédito en la Provincia”. En contraste, mencionó el caso de Corrientes, donde los resultados se conocieron recién de madrugada.
Por último, Bianco repasó los resultados políticos: la fuerza oficialista, Fuerza Patria, obtuvo el 47% de los votos y ganó en 100 municipios bonaerenses, lo que le permitió alcanzar quórum propio en el Senado provincial.
DIPUTADOS
La contundente victoria de Fuerza Patria en la Tercera sección le asegura al peronismo meter 10 de los 18 diputados que se eligen, en una de las mejores performances de los últimos 20 años.
Pese a la contundente victoria, el oficialismo no llega al quórum propio aunque se reafirma como la primera minoría. Desde diciembre, y sujeto a modificaciones por reacomodamientos, los bloques a priori quedan de la siguiente manera:
Fuerza Patria 39
LLA/PRO 30
Somos Buenos Aires 3
Espacio Abierto/Hechos 3
FIT 2
UCR-Cambio Federal 4
Unión Renovación y Fe 3
Unión y Libertad 5
Coalición Cívica 2
Derecha Popular 1
SENADO
La Primera sección pone en juego 8 lugares en el Senado de la Provincia. El peronismo celebró la victoria por diez puntos y si bien se pelea por la octava banca los guarismos indican que Fuerza Patria consiguió 5 bancas y La Libertad Avanza 3.
Cabe destacar que la Séptima resultó ser una sorpresa. El único frente que superó el 33,33% de los sufragios fue Fuerza Patria, de manera que colocó los 3 senadores en juego, histórico para el peronismo.
El contundente triunfo le permite al oficialismo obtener la mayoría propia en la Cámara alta, por primera vez desde que Axel Kicillof es gobernador. El nuevo Senado desde el 10 de diciembre será:
Fuerza Patria 24
La Libertad Avanza/PRO 16
Unión y Libertad 3
Somos Buenos Aires 2
UCR-Cambio Federal 1