12 de septiembre de 2025
INEDITO
Se viene la primera ministra creada con IA: dónde y cómo funcionará
La nueva funcionaria llamada Diella tendrá a su cargo todas las decisiones sobre licitaciones y contrataciones públicias con el objetivo que sean cien por ciento libres de corrupción
El primer ministro de Albania, el socialista Edi Rama, ha anunciado el desembarco de la nueva ministra generada por IA llamada Diella, que tendrá a su cargo todas las decisiones acerca de las licitaciones de contratación pública con el objetivo que estén “100 por ciento libres de corrupción”.
Diella significa "sol" en albanés, según explicó el primer ministro al presentar a la nueva integrante de su gabinete en una reunión de su partido, que obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de mayo.
"Diella es el primer miembro (del Gobierno) que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial", afirmó Rama.
Según el jefe de gobierno, el programa estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén "100 por ciento libres de corrupción".
Cómo es Diella, la ministra de IA
Diella es una inteligencia artificial antromofizada, es decir, a la que se le da cualidades humanas, como nombre, rostro y voz; y de la que se habla como si fuese un par, con atribuciones y derechos.
De hecho, Diella está personificada como una mujer adulta, vestida con el traje tradicional albanés, de tez muy blanca, ojos oscuros y pelo liso, morocho y cubierto.
El programa había sido presentado en enero como un asistente virtual impulsado por IA para ayudar a las personas a utilizar la plataforma oficial e-Albania, donde se pueden obtener documentos y diversos servicios.
Hasta ahora, ayudó a emitir 36.600 documentos digitales y prestó casi 1.000 servicios a través de la plataforma, de acuerdo a cifras oficiales. Aunque ahora está previsto que se amplíe las utilidades.