Nacionales 11 de septiembre de 2025 MOTOSIERRA

"Ataque": Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, ¡afuera!

El Gobierno de Javier Milei vetó en forma total la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada recientemente en el Congreso. Además, vetó la Ley de Emergencia Pediátrica, una normativa con el objetivo de destinar recursos a hospitales y centros de salud pediátricos en todo el país.

