Miércoles, 10 septiembre 2025
10 de septiembre de 2025
Cuáles son las nuevas condiciones para que los clubes de barrio accedan a los subsidios de luz y gas

El Gobierno aprobó el proceso de revalidación de inscripción para que las entidades barriales puedan acceder a estos beneficios.

Esta semana se conoció cuáles son los nuevos requisitos que deben tener los clubes de barrio para que puedan acceder a los subsidios de la luz y el gas. La medida fue formalizada este miércoles, a través de la disposición 4, publicada en el Boletín Oficial.

Para acceder a los subsidios, para institución deberá validar su permanencia en el esquema mediante la plataforma TAD (trámites a distancia) y completar una declaración jurada. En ese marco, solo tendrán 90 días para completar el trámite.

“La falta de control de las inscripciones llevó a que quedaran incluidas como beneficiarias instituciones deportivas o recreativas que no cumplen con la definición legal de Clubes de Barrio y de Pueblo, lo cual deberá ser subsanado mediante un reempadronamiento o, en su caso, la revisión de las inscripciones existentes, a fin de minimizar el desvío de la ayuda hacia quienes no la necesitan”, señala la disposición.

Los clubes de barrio que accedían a subsidios en las tarifas de luz y gas deberán volver a revalidar esos beneficios. Los mismos deberán cumplir una serie de requisitos:

-Contar con personería jurídica vigente y domicilio legal en Argentina;

-Antigüedad mínima de tres años desde su creación;

-Poseer entre 50 y 2000 socios.

-No realizar actividades deportivas profesionales.

-Deben encontrarse incluidas en el “Registro de Beneficiarios- Clubes de Barrio Res. SE 992/21″.

-No podrán volver a acceder a los subsidios si la matrícula del club no está abierta a la comunidad. Ni si se desarrollan actividades deportivas que requieren un alto poder adquisitivo.
 

Redacción

