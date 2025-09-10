10 de septiembre de 2025
TENSIONES
Llegará al país el primer vuelo con argentinos deportados por el gobierno de Trump
La aeronave hará escalas en Bogotá (Colombia) y en Belo Horizonte (Brasil) antes de llegar a Buenos Aires. Así, un Boeing 767-300 de la aerolínea chárter Omni Air International aterrizará en Ezeiza.
En el marco de las fuertes políticas contra la inmigración ilegal que impulsó Donald Trump desde que regresó a la presidencia de los Estados Unidos, en las próximas horas llegará el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron expulsados del país del norte.
En relación a lo que se informó el sitio brasileño especializado Aeroin, el Boeing 767 que vuela bajo el número OAE-3642 realizará una parada de cerca de dos horas en Confins, estado de Minas Gerais, antes de continuar su trayecto hacia la Argentina.
El aterrizaje en suelo brasileño está previsto para las 19.30, hora local, y el despegue hacia Buenos Aires está agendado para las 21.30, lo que implica que el vuelo debe arribar al aeropuerto de Ezeiza durante los primeros minutos del jueves, considerando una duración media del tramo entre Belo Horizonte y la capital argentina de poco más de tres horas.
Si bien ya habido argentinos expulsados, todos han regresado en vuelos comerciales y acompañados por dos agentes de deportación.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los vuelos de deportación tienen como objetivo repatriar a ciudadanos de otros países que han violado las leyes de inmigración estadounidenses.
Los deportados son principalmente personas que ingresaron ilegalmente, que no estaban autorizadas a permanecer en el país, que han sido condenadas por delitos o que se consideran una amenaza para la seguridad nacional.