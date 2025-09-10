Volver | La Tecla Nacionales 10 de septiembre de 2025 TENSIONES

Llegará al país el primer vuelo con argentinos deportados por el gobierno de Trump

La aeronave hará escalas en Bogotá (Colombia) y en Belo Horizonte (Brasil) antes de llegar a Buenos Aires. Así, un Boeing 767-300 de la aerolínea chárter Omni Air International aterrizará en Ezeiza.

Compartir