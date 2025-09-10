10 de septiembre de 2025
CUESTIONAMIENTOS
El gobierno bonaerense endurece críticas a Milei tras el triunfo electoral
Tras los resultados de las legislativas, funcionarios provinciales arremeten contra la gestión nacional, denunciando recortes históricos en inversión social y obra pública.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires se mostró fortalecido tras su victoria en las elecciones legislativas del último domingo y redobló sus críticas a la administración de Javier Milei. El ministro de Economía, Pablo López, fue uno de los más enfáticos al señalar en sus redes sociales que “la inversión social de la Nación está en mínimos históricos. Este es el ajuste que las y los bonaerenses votaron para frenar”.
López cuestionó duramente el destino de los fondos nacionales, afirmando que “cero recursos para viviendas y agua potable, recortes brutales en Educación, Ciencia, Seguridad social”. En un tono reflexivo, el ministro añadió: “No es el País ni la Provincia que queremos”.
En los días previos, López ya había alertado sobre el impacto del retiro del gobierno nacional en la obra pública. “Es brutal, y las provincias hacemos lo imposible para sostenerla. En 2025, PBA aumentó 6 puntos su participación en la inversión pública total del país respecto a 2023, mientras la participación de Nación se desplomó”, afirmó. Además, destacó que, en 2024, “mientras la obra pública nacional cayó, las obras con financiamiento provincial crecieron 13%”. Sin embargo, advirtió que “por la escala, la Nación es insustituible, pero estamos compensando parcialmente el abandono”.
Las declaraciones reflejan un clima de creciente confrontación entre el gobierno bonaerense y la administración nacional, en un contexto donde la provincia busca posicionarse como contrapeso a las políticas de ajuste de Milei.