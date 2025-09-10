Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2025 "PLESBICITO"

“Se quedó sin pintura": airoso con los resultados, Kicillof le mojó la oreja a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses fue "un sacudón" para el presidente Javier Milei. Kicillof también descorcha porque Fuerza Patria tendrá quórum propio en el Senado, un privilegio del que hasta ahora no había gozado.

