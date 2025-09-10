10 de septiembre de 2025
"PLESBICITO"
“Se quedó sin pintura": airoso con los resultados, Kicillof le mojó la oreja a Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que la contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses fue "un sacudón" para el presidente Javier Milei y sostuvo que el resultado electoral demuestra el fracaso de la política económica del Gobierno nacional.
En una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N, el mandatario calificó de "impactante" y "muy impresionante" la victoria del Frente Patria, y destacó que fue la primera vez en dos décadas que el peronismo gana una elección de medio término.
Kicillof criticó la estrategia de campaña de Milei, a la que calificó de "provocadora" y "agresiva", y cuestionó: "El Presidente puso todas las fichas en la provincia de Buenos Aires. Fue a provocar, despreció a los bonaerenses, desfinanció a la Provincia... ¿Y así esperaba ganar la elección? Perdieron en más de 100 distritos".
En tanto, para el mandatario bonaerense, la elección se convirtió en una especie de "plebiscito" a la gestión nacional.
A su vez, el gobernador interpretó el voto como un rechazo a la dirección del Gobierno y, utilizando una metáfora de la campaña de Milei, ironizó: "Dijo que iba a pintar la provincia de violeta, pero se ve que no había pintura ese día. La provincia quedó celeste".
Finalmente, Kicillof advirtió que el mensaje de las urnas es claro y que el presidente deberá "revisar" su rumbo porque la gente "no está de acuerdo". En este marco, sostuvo: "El llamado de atención viene de las urnas. Milei va a tener que revisar esto porque la gente no está de acuerdo".
"El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei. Le prestó u$s20 mil millones más para sostener el tipo de cambio y se la timbearon toda", subrayó el gobernador.
Nueva composición de las Cámaras
El peronismo festeja una victoria más en la Provincia, y le sobran motivos para hacerlo de manera efusiva. Entre ellos, haber vuelto al triunfo tras 20 años de reveses consecutivos en los comicios de medio término. También descorcha porque Fuerza Patria tendrá en el Senado quórum propio, un privilegio del que hasta ahora no había gozado Axel Kicillof en sus seis años de gobierno, en ninguna de las dos Cámaras.
En el Senado ya no habrá excusas sobre palos en la rueda puestos por la oposición. Desde diciembre, Fuerza Patria tendrá 24 manos sobre 46, es decir quórum propio. Sólo deberá negociar con la oposición cuando sean necesarios los dos tercios.
Desde el último mes del año, la sociedad entre el kicillofismo, el cristinismo y el Frente Renovador de Sergio Massa tendrá 39 diputados, consolidándose como primera minoría. En un recinto que seguirá bastante atomizado, el peronismo deberá buscar socios para alcanzar la mayoría. No le alcanza con los 3 diputados que quedan de Unión, Renovación y Fe.
Una puerta para llegar al número mágico de 47 es que acompañen también los 5 legisladores con mandato hasta 2027 de Unión y Libertad, quienes aún reclaman algunas supuestas promesas incumplidas para acompañar proyectos ya votados. Ambos bloques se cotizarán, como también lo harán otros espacios que deben buscar la manera de hacerse importantes en el esquema legislativo.