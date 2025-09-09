9 de septiembre de 2025
POLAD
La Provincia mejoró las horas extra de los policías y creó nuevas categorías
El ministro Alonso actualizó el valor de las horas POLAD y añadió dos tipos más para contemplar la vigilancia con drones y cámaras y la actuación en eventos de alta concurrencia.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, modificó el régimen de horas extra de los policías bonaerenses, para añadir dos categorías, y actualizó el valor del arancel que cobran los efectivos por estas tareas.
Se trata de las horas de lo que se conoce como “policía adicional” (POLAD), que son las que los policías trabajan a pedido de privados para realizar tareas de custodia, por ejemplo, en eventos deportivos, o brindando seguridad en bares, comercios y empresas de distintos tipos.
A través de la resolución 1774/2025, Alonso dispuso una actualización del arancel correspondiente a la categoría 5 de las horas POLAD y añadió dos categorías más, llevando el total a siete.
Esta modificación permite diferenciar las horas trabajadas por efectivos policiales en tareas corrientes de vigilancia de las que se realizan a través de cámaras y drones (nueva categoría 6) y de las que contemplan la planificación estratégica, coordinación logística y conducción operativa en grandes eventos con concurrencia masiva de personas (nueva categoría 7).
“Estas tareas, por su complejidad y por la incidencia que tienen en la eficacia general del operativo, justifican su reconocimiento autónomo dentro del régimen de servicios de Policía Adicional”, explica Alonso en su resolución.
Por las actividades incluidas en la categoría 6 se cobrará aproximadamente el doble que hasta ahora, y por las que comprende la categoría 7, cerca del triple.