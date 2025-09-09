Apps
Martes, 9 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
9 de septiembre de 2025
POLAD

La Provincia mejoró las horas extra de los policías y creó nuevas categorías

El ministro Alonso actualizó el valor de las horas POLAD y añadió dos tipos más para contemplar la vigilancia con drones y cámaras y la actuación en eventos de alta concurrencia.

La Provincia mejoró las horas extra de los policías y creó nuevas categorías
Compartir

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, modificó el régimen de horas extra de los policías bonaerenses, para añadir dos categorías, y actualizó el valor del arancel que cobran los efectivos por estas tareas.

Se trata de las horas de lo que se conoce como “policía adicional” (POLAD), que son las que los policías trabajan a pedido de privados para realizar tareas de custodia, por ejemplo, en eventos deportivos, o brindando seguridad en bares, comercios y empresas de distintos tipos.

A través de la resolución 1774/2025, Alonso dispuso una actualización del arancel correspondiente a la categoría 5 de las horas POLAD y añadió dos categorías más, llevando el total a siete.

Esta modificación permite diferenciar las horas trabajadas por efectivos policiales en tareas corrientes de vigilancia de las que se realizan a través de cámaras y drones (nueva categoría 6) y de las que contemplan la planificación estratégica, coordinación logística y conducción operativa en grandes eventos con concurrencia masiva de personas (nueva categoría 7).

“Estas tareas, por su complejidad y por la incidencia que tienen en la eficacia general del operativo, justifican su reconocimiento autónomo dentro del régimen de servicios de Policía Adicional”, explica Alonso en su resolución.

Por las actividades incluidas en la categoría 6 se cobrará aproximadamente el doble que hasta ahora, y por las que comprende la categoría 7, cerca del triple.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

REORGANIZACIÓN

Tras la derrota, Milei reunió a dirigentes bonaerenses y sostendrá el rumbo económico

El presidente encabezó dos reuniones durante la jornada luego del traspié en las elecciones bonaerenses del domingo pasado. Presencia de dirigentes amarillos y legisladores bonaerenses electos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Con la derrota en el ojo, intendente pidió renuncias a su gabinete para dar vuelta la página 

Concejal libertario abandona el bloque y es el primer edil en saltar del barco post derrota

La Justicia respaldó a Kicillof y ratificó la potestad sobre el impuesto Automotor y de Sellos

FP: Más diputados y el Senado a favor

Del barro a las urnas: la bronca del campo se hizo sentir para bendecir al peronismo

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET