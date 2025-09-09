Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2025 POLAD

La Provincia mejoró las horas extra de los policías y creó nuevas categorías

El ministro Alonso actualizó el valor de las horas POLAD y añadió dos tipos más para contemplar la vigilancia con drones y cámaras y la actuación en eventos de alta concurrencia.

