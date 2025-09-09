9 de septiembre de 2025
RECAMBIO
El peronismo mantiene su hegemonía en Brown
Fuerza Patria mantuvo las ocho bancas que ponía en juego y, con 15 concejales, domina el debate distrital.
El peronismo recibió un espaldarazo en las elecciones del domingo en Almirante Brown y logró mantener las ocho bancas que ponía en juego en el Concejo Deliberante, con lo cual el oficialismo conserva la mayoría propia en el cuerpo, ya que a partir de diciembre seguirá teniendo un bloque de 15 concejales, del total de 24 que lo componen.
Con el 99,57% de las mesas escrutadas, la lista de Fuerza Patria obtuvo el 54,18% de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 28,21% y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores el 5,78%.
Este resultado hace que la bancada oficialista sume a ocho ediles, que reemplazarán a los ocho que terminan mandato en diciembre, con lo cual la amplia mayoría peronista no se altera.
En tanto, LLA incorporará cuatro concejales, para conformar un total de ocho, convirtiéndose en la segunda fuerza en el Concejo. La edil Leticia Bontempo abandonará el deliberativo browniano para asumir como diputada y en su lugar asumirá Mariela Cinalli, proveniente de la Unión Cívica Radical (UCR), quien conformaría un unibloque.
El intendente Mariano Cascallares, que fue electo diputado, será reemplazado por Juan José Fabiani.