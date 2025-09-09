Apps
Martes, 9 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
9 de septiembre de 2025

Con representación PRO, se reúne la Mesa Política Bonaerense de Milei

Libertarios y amarillos se verán las caras esta tarde tras la contundente victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Los delegados de cada sector.

Con representación PRO, se reúne la Mesa Política Bonaerense de Milei
Compartir




La contundente victoria del peronismo en las legislativas bonaerenses del domingo último activaron los reflejos del oficialismo nacional, aún golpeado por las cifras de la derrota, más elocuentes de lo esperado.

En La Libertad Avanza tienen la mira puesta en varios factores, entre ellos el aporte realizado por el PRO en base a las frías cifras: la alianza entre ambos espacios logró 2.723.710 votos, apenas 375.602 votos más para la boleta violeta que en 2023, para la misma categoría.

Las conclusiones preliminares no sólo van en sentido de un flujo escaso de votos amarillos para los candidatos seccionales sino que, además, una buena parte de esos adherentes decidieron no ir a votar en esta ocasión.

Así, el gobierno de Javier Milei activó la mesa política nacional, que se reunió esta mañana, y una instancia bonaerense, que se encontrará a partir de las 14 para analizar los datos de una elección que golpeó el ánimo de libertarios y amarillos.

Por parte de La Libertad Avanza estarán la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el asesor y representante de Las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo; el armador mileista Sebastián Pareja y el electo senador provincial por la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko.

La representación del PRO estará conformada por el diputado nacional y presidente del partido en la Provincia, Cristian Ritondo; el legislador nacional Diego Santilli y los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, ambos senadores electos, además del jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

TRIUNFO ARRASADOR
Andrés Sosa

Kicillof sacó chapa de campeón, pero le queda un largo camino por recorrer

El Gobernador bonaerense salió fortalecido luego del revolcón que le dio a los libertarios en las urnas y el escenario político se agita. La pelea interna con Cristina y Máximo continúa su curso, la relación aceitada con Massa y las decisiones que deberá tomar hacia el 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Concejal libertario abandona el bloque y es el primer edil en saltar del barco post derrota

Con la derrota en el ojo, intendente pidió renuncias a su gabinete para dar vuelta la página 

FP: Más diputados y el Senado a favor

Kicillof sacó chapa de campeón, pero le queda un largo camino por recorrer

Bad Bunny sufrió una lesión en la rodilla durante un show

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET