Con representación PRO, se reúne la Mesa Política Bonaerense de Milei
Libertarios y amarillos se verán las caras esta tarde tras la contundente victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Los delegados de cada sector.
La contundente victoria del peronismo en las legislativas bonaerenses del domingo último activaron los reflejos del oficialismo nacional, aún golpeado por las cifras de la derrota, más elocuentes de lo esperado.
En La Libertad Avanza tienen la mira puesta en varios factores, entre ellos el aporte realizado por el PRO en base a las frías cifras: la alianza entre ambos espacios logró 2.723.710 votos, apenas 375.602 votos más para la boleta violeta que en 2023, para la misma categoría.
Las conclusiones preliminares no sólo van en sentido de un flujo escaso de votos amarillos para los candidatos seccionales sino que, además, una buena parte de esos adherentes decidieron no ir a votar en esta ocasión.
Así, el gobierno de Javier Milei activó la mesa política nacional, que se reunió esta mañana, y una instancia bonaerense, que se encontrará a partir de las 14 para analizar los datos de una elección que golpeó el ánimo de libertarios y amarillos.
Por parte de La Libertad Avanza estarán la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el asesor y representante de Las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo; el armador mileista Sebastián Pareja y el electo senador provincial por la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko.
La representación del PRO estará conformada por el diputado nacional y presidente del partido en la Provincia, Cristian Ritondo; el legislador nacional Diego Santilli y los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, ambos senadores electos, además del jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús.