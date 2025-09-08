Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2025 PROYECCIONES

Los caciques de Fuerza Patria hacen eje en la unidad y dejan de lado la interna

Los intendentes del peronismo hablaron sobre las implicancias del triunfo sobre La Libertad Avanza y trazaron el panorama que se abre. La mira puesta en octubre y el foco en ponerle freno a las políticas de Javier Milei.

