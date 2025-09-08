Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de septiembre de 2025 REPERCUSIONES PROVINCIAS

Tras el triunfo de Kicillof, los gobernadores le marcan la cancha al Gobierno nacional

Mandatarios provinciales de distintos espacios coincidieron en que el resultado refleja un mensaje al Gobierno nacional: reclamos de gestión, paz social, producción y trabajo.

