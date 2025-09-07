Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 ELECCIONES PBA

Bianco habló del "normal inicio" de la votación y cruzó a Montenegro por el transporte

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, emitió su voto al inicio de la jornada electoral, resaltando la tranquilidad y normalidad del proceso. En un contrapunto con el intendente Montenegro, enfatizó la importancia del transporte gratuito como inversión democrática

