“Me preocupa”: Máximo Kirchner criticó la economía y la situación judicial de Cristina

El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó en una escuela de La Plata y aprovechó para despacharse en contra de la gestión libertaria. Kirchner aseguró que más allá de los resultados inmediatos, lo que realmente está en juego es una "validación" de la conducción del país.

El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó hoy en una escuela de La Plata, y aprovechó para hablar con los medios. En declaraciones públicas, Kirchner aseguró que más allá de los resultados inmediatos, lo que realmente está en juego es una "validación" de la conducción del país. "Estamos a 100 días de que la presidenta del PJ nacional está presa. Creo que la sociedad se va a expresar y va a validar o no una manera de conducir el país", expresó, dejando claro que el contexto político nacional está profundamente marcado por la crisis judicial que afecta al peronismo.

Sobre el impacto de las elecciones en el panorama político, Kirchner destacó que, si bien el comicio tiene una relevancia local, también puede ser un "termómetro" para las elecciones nacionales de octubre. Sin embargo, subrayó que la clave está en la participación electoral: "Nosotros lo que aspiramos es que participe la sociedad y que lleguemos a un 60%. Hay que ejercer el derecho al voto, que es importantísimo", afirmó, insistiendo en la importancia de un alto nivel de participación para fortalecer la democracia.

Al referirse a la campaña electoral, Kirchner fue consultado sobre los comentarios que algunos analistas calificaron como "violentos". En este sentido, el dirigente señaló que "eso depende de las características de cada dirigente y lo que valida la gente", sugiriendo que el tono de la campaña refleja las expectativas y reacciones de la sociedad. A pesar de las críticas, insistió en que el Frente de Todos siempre se ha inclinado por una campaña basada en la participación y el compromiso ciudadano.

El dirigente también tuvo palabras para las denuncias sobre la figura de Karina Milei, hermana del candidato presidencial Javier Milei. "A mí lo que me preocupa es la economía del país", expresó con énfasis, destacando que su atención está puesta en lo que considera "acciones más relevantes", como las de figuras como Toto Caputo, vinculadas a la gestión económica y financiera del país, más que en "lo que hace la hermana del presidente".

En cuanto a la disputa electoral, Kirchner dejó en claro que, para el peronismo, "siempre le conviene que la gente vote". A su juicio, la democracia solo puede consolidarse con una participación activa, lo que subraya como un principio irrenunciable de su visión política.

Por último, cuando se le consultó sobre su agenda de actividades para el día, Máximo Kirchner explicó que recorrería algunos distritos de la provincia de Buenos Aires para acompañar a los intendentes del espacio y que, por la tarde, se dirigiría a visitar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al ser preguntado por los recientes comentarios de Axel Kicillof sobre las obras en La Plata, Kirchner elogió el trabajo en la ciudad y destacó la importancia simbólica de obras como la de la Avenida 520, una de las principales de la capital bonaerense.

