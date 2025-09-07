Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 100 DIAS DE CFK PRESA

“Me preocupa”: Máximo Kirchner criticó la economía y la situación judicial de Cristina

El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó en una escuela de La Plata y aprovechó para despacharse en contra de la gestión libertaria. Kirchner aseguró que más allá de los resultados inmediatos, lo que realmente está en juego es una "validación" de la conducción del país.

