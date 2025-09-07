Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Con Montenegro al frente, los candidatos libertarios desayunaron en el Torreón

El intendente encabezó el desayuno de candidatos de LLA y subrayó “la importancia de que la gente concurra” a votar y ratificó que no usará fondos municipales para financiar el boleto electoral. En el encuentro estuvo acompañado por ediles, funcionarios y postulantes locales y de la Quinta.

