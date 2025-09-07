7 de septiembre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
Con Montenegro al frente, los candidatos libertarios desayunaron en el Torreón
El intendente encabezó el desayuno de candidatos de LLA y subrayó “la importancia de que la gente concurra” a votar y ratificó que no usará fondos municipales para financiar el boleto electoral. En el encuentro estuvo acompañado por ediles, funcionarios y postulantes locales y de la Quinta.
La Libertad Avanza abrió la jornada electoral con un desayuno de candidatos en el tradicional Torreón del Monje. El intendente Guillermo Montenegro, que encabeza la lista a senadores provinciales de la Quinta Sección, fue el protagonista central del encuentro.
Entre los presentes estuvieron el vicepresidente de LLA en la Provincia y coordinador de Productos Turísticos del Inprotur, Alejandro Carrancio; el presidente del bloque del PRO, Agustín Neme; el titular del Pro de Mar del Plata-Batán, Emiliano Giri, ediles y funcionarios. También participaron la postulante a senadora provincial, Cecilia Martínez, y los candidatos a concejales Fernando Muro, Florencia Ranellucci, Rolando Demaio, Noelia Ríos, Marcelo Cardozo y Agustina Marchén, entre otros.
Antes del desayuno, Montenegro dialogó con la prensa y remarcó cómo vive la jornada electoral. Definió a Mar del Plata como “la más linda del mundo” y subrayó “la importancia de que la gente concurra, que se exprese, que vote, que aproveche este día tan lindo y poder expresarse”.
Consultado sobre la polémica por el boleto gratuito durante las elecciones, el jefe comunal fue tajante: “Gratis no es nada. Alguien lo garpa. Esto es clarísimo”. En ese sentido, cuestionó la decisión del gobierno provincial: “Hubo una resolución de la provincia que dice que lo tenían que pagar los municipios, que tenían que ir a los municipios, en la cual yo no estoy de acuerdo porque tiene que ver con plata de los vecinos. Hubo una resolución de la empresa que en el horario ese se va a hacer cargo, pero yo digo siempre, alguien lo va a terminar pagando, y lo que tengo claro es que no van a ser los vecinos de la ciudad de Mar del Plata”.
Respecto a cómo seguirá su jornada, Montenegro anticipó que almorzará en familia y aguardará los resultados en la ciudad: “Siempre estoy acá en Mar del Plata, así que siempre hago lo mismo”.