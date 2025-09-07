Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de septiembre de 2025 ESPERA DE RESULTADOS

Cauteloso, Milei aún no confirma su participación en el búnker de La Plata

Fuentes consultadas por La Tecla confiaron que el presidente, Javier Milei seguirá la jornada electoral desde la Quinta de Olivos y que dependerá de los resultados si viaja a la ciudad de las diagonales para acompañar a los candidatos después de las 21 horas. Hay optimismo

Compartir