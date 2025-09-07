7 de septiembre de 2025
ESPERA DE RESULTADOS
Cauteloso, Milei aún no confirma su participación en el búnker de La Plata
Fuentes consultadas por La Tecla confiaron que el presidente, Javier Milei seguirá la jornada electoral desde la Quinta de Olivos y que dependerá de los resultados si viaja a la ciudad de las diagonales para acompañar a los candidatos después de las 21 horas. Hay optimismo
El presidente Javier Milei aún no ha confirmado su presencia en el búnker de La Libertad Avanza para el seguimiento de los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Si bien desde su entorno se mantiene un optimismo cauteloso, la decisión final dependerá del resultado electoral y se tomará a última hora, según confiaron altas fuentes del partido a La Tecla.
Milei seguirá el desarrollo electoral desde la Residencia de Olivos, junto a su hermana y los hermanos Menem, una estrategia que ya ha empleado en elecciones anteriores, delegando la presencia en los búnkeres a la cúpula del partido.
La elección en la provincia de Buenos Aires tiene una importancia particular, siendo observada como un termómetro del ánimo social frente al gobierno en un contexto de inestabilidad económica y política.
El oficialismo, con la mirada puesta en las elecciones de octubre, considera que el resultado en Buenos Aires no reflejará necesariamente el sentir nacional, anticipando baja participación y destacando el peso de los intendentes locales.
La campaña de La Libertad Avanza en la provincia se ha visto dificultada por el bajo nivel de conocimiento de la mayoría de sus candidatos y la falta de estructura territorial, a excepción de algunos candidatos con experiencia previa en el PRO.
La espera de los resultados se realizará en el salón de eventos Vonharv en Gonnet, La Plata, la misma locación utilizada para el Congreso bonaerense del partido en junio.