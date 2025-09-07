Apps
Domingo, 7 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
7 de septiembre de 2025
POSIBLES ESCENARIOS

El día después y el dólar: cómo impactará el resultado electoral en el mercado cambiario

Tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, los analistas anticipan una alta volatilidad en el mercado cambiario. El resultado de los comicios será determinante en la cotización del dólar, abriendo un abanico de posibilidades que van desde una ligera baja hasta un incremento significativo

El día después y el dólar: cómo impactará el resultado electoral en el mercado cambiario
Compartir

El futuro del dólar, tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se presenta incierto, ya que dependerá directamente del resultado electoral.

En este contexto, JP Morgan vislumbra dos posibles panoramas: una victoria ajustada del Kirchnerismo o un triunfo de La Libertad Avanza (LLA). En el segundo caso, se generaría un escenario más favorable para los objetivos económicos del gobierno, lo que podría traducirse en una reducción de la prima de riesgo político y, por consiguiente, una menor presión sobre el dólar. No obstante, si Fuerza Patria  obtuviera una victoria contundente, la economía argentina podría enfrentar dificultades, impulsando el dólar hacia el límite superior de su banda de cotización.

Paralelamente, otros analistas, como los de Outlier, no anticipan una caída significativa del tipo de cambio, independientemente de quién se alce con la victoria en las elecciones. Argumentan que, incluso si el oficialismo lograra imponerse, la baja del dólar se vería limitada por la demanda real. Además, señalan que el Tesoro podría intervenir para sostener el valor del dólar en caso de que este cayera por debajo de los $1,300.

En general, los mercados se encuentran a la expectativa de los resultados electorales y su posible impacto en el dólar. El resultado de las elecciones se considera un factor crucial para el futuro del proyecto político y económico del gobierno.

Ante esta posible volatilidad, algunos asesores financieros recomiendan proteger los ahorros mediante la inversión en instrumentos como la "caución bursátil", fondos del mercado de dinero, o la simple compra de dólares.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LARGARON

Elecciones en marcha: la Provincia más grande del país concurre a las urnas

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo en el marco de las elecciones legislativas. Las mesas abrieron a las 8 de la mañana y se espera una jornada clave para definir intendencias y bancas legislativas. Una elección bisagra para todos los frentes.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La Libertad Avanza presentó un amparo para que los policías puedan votar donde prestan servicio

Dónde voto: cómo consultar el padrón de las elecciones bonaerenses

En unidad, los candidatos de Fuerza Patria esperarán los resultados en La Plata

Usaron una foto sin permiso, pidieron disculpas y su respuesta sorprendió: qué sucedió con Maxi López

Picante ida y vuelta entre Sabrina Ravelli y Ayelén Paleo

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET