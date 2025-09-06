6 de septiembre de 2025
ELECCIONES BONAERENSES
La Libertad Avanza presentó un amparo para que los policías puedan votar donde prestan servicio
Con Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko a la cabeza, el espacio político del presidente Javier Milei realizó una presentación judicial que le permitiría votar a los efectivos policiales sin abandonar su lugar de trabajo
Con pocas horas para que se desarrollen las elecciones en toda la provincia de Buenos Aires, desde La Libertad Avanza recurrieron a la justicia para realizar una presentación con el fin de que se le permita a los policías que estarán en las mesas de votación emitir su sufragio sin abandonar su puesto asignado.
La presentación fue realizada por el candidato a diputado por la Tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko, con el respaldo del presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y la senadora bonaerense Florencia Arietto. Los dirigentes presentaron una medida cautelar para que se le permita votar a los efectivos de la policía bonaerense en el mismo lugar donde deberán cumplir sus funciones.
La misma fue presentada en el Juzgado contencioso administrativo N°4 de la ciudad de La Plata. Sin embargo, trascendió en redes sociales una consigna que “los policías no pueden votar”, pero que los presos si estarían en condiciones. Esta afirmación es falsa, ya que la ley electoral que rige para esta elección no permite que las personas privadas de su libertar puedan sufragar.
En esa línea, los policías sí están habilitados para ejercer su voto en esta elección, incluso los que formarán parte del Comando Electoral el próximo domingo. “Presentamos una medida cautelar para solicitarle a la justicia que le permita votar a los policías bonaerenses. Tramita en el juzgado contencioso administrativo número 4 de La Plata”, expresó en su cuenta de X la senadora Florencia Arietto.
Para esta elección, el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, comandado por Javier Alonso, pondrá a disposición un total de 34.778 efectivos: 28.778 policías bonaerenses y 6.000 miembros de fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería y Policía Federal) que formarán parte del Comando Electoral para esta contienda.
Además, desde el ministerio de Seguridad anunciaron que le abonarán un viático a cada efectivo policial que cumpla funciones para esta elección. El monto del viático ascenderá a los $75.000, según lo anunciado en el Decreto 2197/25. La tarea de los efectivos comenzará el sábado y culminará el domingo, minutos antes de conocerse el escrutinio provisorio.