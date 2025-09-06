6 de septiembre de 2025
INTERNACIONALES
Trump ordenó derribar aviones de Venezuela por si presentan "una situación peligrosa"
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos indicó que dos aviones militares sobrevolaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales.
En las últimas horas se conoció la decisión tajante de Donald Trump que sorprendió a todos. El mandatario afirmó que si el Gobierno estadounidense considera una amenaza que los aviones sobrevuelen aguas internacionales cerca de su país, los derribará.
"Hoy dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de los Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo", indicó un comunicado del Pentágono.
Donald Trump, en ese sentido, advirtió: "Yo diría que van a meterse en problemas". Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, el mandatario no quiso entrar en detalles.
"No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", sentenció. Recientemente, aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Venezuela sobrevolaron el jueves un buque estadounidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó la advertencia del Pentágono.
Según las agencias internacionales, los cazas de quinta generación llegarán a la zona a finales de la próxima semana ya que integrarán la ofensiva militar anunciada por Trump, que ha prometido: "acabar con los grupos narcorterroristas" que canalizan drogas hacia el territorio estadounidense.