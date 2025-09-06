Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de septiembre de 2025 ELECCIONES BONAERENSES

En unidad, los candidatos de Fuerza Patria esperarán los resultados en La Plata

Los dirigentes de todas las tribus del peronismo estarán juntos en un hotel de la capital bonaerense. Máximo Kirchner prefirió esperar el escrutinio provisorio junto a su madre en San José 1111

