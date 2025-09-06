6 de septiembre de 2025
ELECCIONES BONAERENSES
En unidad, los candidatos de Fuerza Patria esperarán los resultados en La Plata
Los dirigentes de todas las tribus del peronismo estarán juntos en un hotel de la capital bonaerense. Máximo Kirchner prefirió esperar el escrutinio provisorio junto a su madre en San José 1111
Falta tan solo un día para que se desarrollen las próximas elecciones legislativas, donde se renuevan bancas tanto en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires, además de los concejos deliberantes y consejeros escolares de los 135 municipios.
En una elección que será voto a voto, el peronismo tiene una chance de conseguir la victoria este domingo, sobre todo luego de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo que revelaban un sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Ante esta situación, Fuerza Patria está ante la posibilidad de engrosar su número de diputados y senadores para sostener el proyecto del Gobernador en la Legislatura.
Pese a que los últimos días de campaña fueron sin roces internos, salvo el video que se difundió luego de un acto en Quilmes donde el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, le pidiese al gobernador Axel Kicillof que invirtiese la misma cantidad de dinero en Quilmes como lo hace en La Plata, todo indica que los principales candidatos de Fuerza Patria esperarán juntos los resultados electorales en un bunker en La Plata.
El lugar elegido por el peronismo bonaerense es el hotel Grand Brizo, ubicado en la avenida 51 y calle 9 de la ciudad de La Plata. Desde Fuerza Patria le confirmaron a La Tecla que varios de los principales referentes estarán juntos desde la tarde a la espera de resultados. Tanto el gobernador bonaerense Axel Kicillof, como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el referente de Patria Grande, Juan Grabois, estarán junto a sus dirigentes cercanos para esperar los resultados del domingo.
El que no estará presente es el diputado nacional y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, quien confirmó que estará junto a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio porteño de San José 1111 mientras cumple su condena en el marco de la Causa Vialidad. Sin embargo, confirmaron que los candidatos que responden a La Cámpora si estarán presentes en el hotel de La Plata.
Según indicaron desde el kicillofismo, le extendieron la invitación a todos los sectores que componen Fuerza Patria para mostrar la unidad que lograron conseguir para esta elección. Se espera también un discurso del propio gobernador bonaerense, sea cual sea el resultado electoral que se publicará pasadas las 21 horas del día domingo. El gobernador se juega mucho capital político en esta elección, para consolidar una fuerza con más legisladores en ambas cámaras y continuar con su carrera presidencial de cara al 2027.
Pese a que estarán todos juntos esperando los porcentajes, en los cierres de campaña cada espacio político atendió su juego. No hubo actos de renombre en modo de cierre y en pocas recorridas pudieron verse a candidatos de La Cámpora y del Movimiento Derecho a Futuro juntos.
Uno de los pocos gestos de unidad lo tuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof durante un acto en Tigre junto al candidato a concejal Sebastián Rovira, donde llenó de elogios a Sergio Massa por ser uno de los “artífices de la unidad” del peronismo para esta elección.