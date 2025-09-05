Ausentismo: el temor de las fuerzas políticas de cara a las elecciones
En vísperas a la contienda del próximo domingo, las alianzas reforzaron la convocatoria para que la ciudadanía se acerque a las urnas en tiempos de desconocimiento y apatía
Corre la veda electoral y ya no hay más tiempo para realizar campaña. De cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, las fuerzas políticas realizaron actos de cierre un tanto austeros, la cartelería en las calles fue escaza y los dirigentes tomaron nota de la poca participación electoral en el resto de las provincias para reforzar la convocatoria a la contienda del próximo domingo.
Las principales alianzas se juegan mucho capital político en esta elección. Sin embargo, el desconocimiento sobre qué se vota el 7 de septiembre supera las expectativas. Por eso todos los espacios encendieron las alarmas y llamaron a la población para que se acerque a las urnas.
Teniendo en cuenta las anteriores elecciones provinciales que se hicieron durante el año, podemos tomar nota de que la población no tiene muchas ganas de participar en la elección de autoridades. Teniendo en cuenta los ocho distritos que ya celebraron contiendas provinciales en 2025 (Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Misiones, CABA, Chaco y Santa Fe), ninguna de ellas superó el 66% de participación. El porcentaje más bajo de participación se dio en la provincia de Santa Fe, donde alcanzó el 52%.
En esa línea, los dirigentes bonaerenses son conscientes de esta situación y en varios actos de cierre hubo llamados para que la gente se acerque a las urnas. Tras el último acto de campaña en La Plata, el intendente Julio Alak habló con La Tecla previo a la veda y manifestó su deseo de que haya mucha concurrencia el próximo domingo: “Me gustaría mucho que la gente vaya a votar, porque ir a votar es fortalecer el sistema democrático, las fuerzas políticas somos parte de un sistema que lo tenemos que mantener vigoroso, y la democracia se mantiene vigorosa si vamos a votar. Así que bueno, espero que el gobierno ha decretado la gratuidad del transporte público, la municipalidad también, así que es una manera de facilitar que la gente vaya a votar, y que vote bueno por la fuerza política que más le guste”.
“Nosotros creemos que el ausentismo es un problema delicado, porque los que somos grandes nos costó mucho recuperar el sistema democrático, y el ausentismo te lo debilita. Yo por eso, la principal preocupación que yo tengo es que mucha gente vaya a votar. Por eso suprimimos, otorgamos la gratuidad del transporte de pasajeros con VASEL. Eso es el primer desafío. Me parece que es importante que la gente vaya a votar. Nosotros tenemos más tendencia a ir a votar porque padecimos la dictadura, y luchamos muchos años para crear un sistema democrático en la Argentina”, añadió el jefe comunal de la capital bonaerense.
Por su parte, desde La Libertad Avanza también tomaron reparos en el asunto y fomentaron la participación electoral. Desde el espacio que conduce Javier Milei a nivel nacional y Sebastián Pareja en la Provincia analizaron la situación del ausentismo y comenzaron a expresarse en redes sociales para convocar al electorado.
Este domingo La Libertad Avanza o La Argentina Retrocede. Todos los bonaerenses a votar. Sin excusas. #YoVotoLLA
Uno de ellos fue el titular del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Agustín Romo, quien sentenció en su cuenta de X: “Este domingo La Libertad Avanza o La Argentina Retrocede. Todos los bonaerenses a votar. Sin excusas. #YoVotoLLA”.
Otro dirigente que se expresó al respecto fue Nahuel Sotelo, candidato a concejal de Quilmes quien sentenció: "Quiero agradecer a cada persona que estuvo trabajando en esta campaña, repartiendo puerta a puerta la boleta, embolsando cada voto para garantizar que el voto a la libertad llegue este 7 de septiembre a las urnas. Gracias a cada fiscal que se comprometió para cuidar el voto de todos. Este domingo, hay que ir a votar!"
En ese sentido, durante un acto de La Libertad Avanza en un local de La Plata, un alto dirigente violeta sostuvo que “es una elección difícil porque va a depender del presentismo”. Y añadió: “Es importante decirle a la gente que vaya a votar. Porque el ausentismo, ¿de quién es? Hace cuatro semanas atrás la gente no sabía lo que estaba por votar. Ahora que empezó a avanzar la elección empieza a darse cuenta que se van a definir los distritos y las secciones”.