Ausentismo: el temor de las fuerzas políticas de cara a las elecciones

DISTURBIOS

Caravana de Milei en Lomas de Zamora: procesaron al principal acusado de tirar piedras Thiago Florentín fue imputado por un juez de Lomas de Zamora por atentado a la autoridad e instigación a la violencia colectiva. Brindó declaración indagatoria y aseguró que no tiró piedras a la comitiva presidencial.