5 de septiembre de 2025

Insólito: robaban videos porno de las cámaras de seguridad de las casas y los publicaban en internet

La empresa italiana de ciberseguridad Var Group descubrió que una web de contenido erótico, tenía también imágenes robadas de distintas cámaras de seguridad de diferentes países, entre ellos, Argentina.

