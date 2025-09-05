Apps
Viernes, 5 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
5 de septiembre de 2025
PREOCUPACION

Insólito: robaban videos porno de las cámaras de seguridad de las casas y los publicaban en internet

La empresa italiana de ciberseguridad Var Group descubrió que una web de contenido erótico, tenía también imágenes robadas de distintas cámaras de seguridad de diferentes países, entre ellos, Argentina.

Insólito: robaban videos porno de las cámaras de seguridad de las casas y los publicaban en internet
Compartir

En las últimas horas se comprobó que una web de contenido erótico tenía imágenes robadas de distintas cámaras de seguridad de las casas. Entre la amplia lista de países, se encuentra Argentina.

Según Var Group, esta web robó, al menos, 2.000 videos pornográficos de cámaras de seguridad de casas, consultorios médicos o salones de belleza. Además de nuestro país, se encontraba Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, México e Italia. 

Lo preocupante es que además la página tenía un buen posicionamiento en los motores de búsqueda. El dominio del portal fue registrado en Tonga, una jurisdicción del Pacífico Sur que ofrece flexibilidad legal y menor control sobre la identidad de quienes contratan servicios de este tipo. 

Este movimiento dificultó la intervención de las autoridades internacionales y volvió casi imposible frenar rápidamente la circulación de los videos.

La web ofrecía fragmentos de los videos a los usuarios en forma gratuita y, a la vez, promovía un sistema de pago para obtener acceso completo a las cámaras. 

En algunos casos, incluso se comercializaba la posibilidad de manejar de manera remota los dispositivos. Algunas grabaciones superaban las 20.000 visitas, lo que muestra la magnitud de la red.

Por último, los expertos en ciberseguridad no descartan que, además de grabaciones reales, se hayan incluido transmisiones falsas con actores para atraer mayor tráfico y suscriptores.


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

LEGISLATIVAS 2025

Todo listo para el primer test electoral en la Provincia: qué se vota este domingo

El territorio bonaerense se prepara para una jornada histórica en medio de un clima político violento, con una crisis económica que se profundiza y una apatía que preocupa. Todos los cargos que se eligen.

NOTICIAS MÁS VISTAS

En la recta final, se destapó una olla de venta de candidaturas de LLA en el interior

Elecciones 2025: habilitan a los partidos a poner fiscales sin restricción por distrito

Ocho batallas clave: La Libertad Avanza y Fuerza Patria ante una elección bisagra

Cristina trató a Milei de “cobarde y miserable” y llamó a votar por Fuerza Patria

Una contienda que pone en juego el bastión histórico del peronismo

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET