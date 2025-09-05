Apps
Viernes, 5 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
5 de septiembre de 2025
ELECCIONES 2025

Cobertura especial: las elecciones bonaerenses las vivís en La Tecla.info

Este domingo 7 de septiembre, La Tecla.info te trae la cobertura más completa de las elecciones bonaerenses

Cobertura especial: las elecciones bonaerenses las vivís en La Tecla.info
Compartir

Las elecciones provinciales de este domingo 7 de septiembre las vivís al instante en La Tecla.info. Los resultados a nivel seccional y municipal, on line en el sitio especializado de la política bonaerense.

El detalle en cada una de las secciones electorales y también en los 135 distritos. Los vencedeores y los perdedores. Cómo quedará conformada la próxima legislatura y también el escenario en cada uno de los Concejos mujnicipales. Todos, absolutamente todos, estarán el domingo en La Tecla.info.

La Tecla.info y el detalle durante todo el día, especialmente a partir de las 18 horas, momento en el que empezarán a conocerse los primeros números.

Si todavía no formas parte de nuestra comunidad informativa te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales.

 
Instagram: @revistalatecla

Facebook: revista La Tecla 

X: @grupolatecla

¡Te esperamos! 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CASTIGO

El costo de no votar: se cuadruplicó el valor de las multas

La Junta Electoral modificó las penas y la no concurrencia a las urnas por parte de los ciudadanos podría costar entre $1.000 y  $2000. Cómo y hasta cuándo se puede justificar la inasistencia.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Comenzó la veda: qué está prohibido hacer y hasta cuándo

Todo listo para el primer test electoral en la Provincia: qué se vota este domingo

Dónde voto: cómo consultar el padrón de las elecciones bonaerenses

El Registro de las Personas y las Casas de la Provincia entregan DNI en horario ampliado

El Gobierno bonaerense asegura que habrá clases el lunes después de las elecciones

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET