Domingo de elecciones: ¿cómo estará el tiempo en la Provincia?

Los bonaerenses se preparan para votar este domingo bajo un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas. Sin lluvias a la vista, el clima acompaña una jornada clave en las urnas.

Este 7 de septiembre, además de las urnas, los bonaerenses van a mirar al cielo antes de salir a votar. Y todo indica que la jornada se desarrollará sin grandes sorpresas meteorológicas, aunque con distintos matices según la zona.

La Plata: Arranca fría (mínima de 5°C) y se mantiene fresca durante el día con una máxima de 14°C. Cielo algo nublado y vientos leves del noreste: abrigo obligado para la caminata hasta la escuela.

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): El domingo se vivirá con temperaturas más templadas, alrededor de los 15°C, bajo un cielo mayormente nublado. La probabilidad de lluvias es baja (10%) y la humedad rondará el 56%.

San Nicolás: Mayormente nublado, con una máxima de 16°C. Probabilidad de lluvias del 10%, humedad del 58% y viento suave de 13 km/h.

Mar del Plata: El clásico clima marplatense: nubes y frescura, con una máxima de 13°C. También con chances muy bajas de lluvia (10%), humedad del 62% y viento moderado desde el este.

Bahía Blanca: La más cálida de la lista: 17°C de máxima, con nubes pero sin pronóstico de agua. La humedad será relativamente baja (48%) y el viento soplará a unos 19 km/h.

Junín: Parcialmente nublado, temperaturas de hasta 15°C y solo un 5% de probabilidad de precipitaciones. Humedad en torno al 57% y viento leve.

Olavarría: Jornada mayormente nublada, con máxima de 14°C. Probabilidad de lluvias del 10%, humedad del 57% y viento en torno a los 18 km/h.

 En resumen: domingo fresco, con nubes pero sin agua a la vista. Ideal para llevar la campera, el DNI y encarar las urnas sin paraguas.

