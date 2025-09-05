Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de septiembre de 2025 A VOTAR

Domingo de elecciones: ¿cómo estará el tiempo en la Provincia?

Los bonaerenses se preparan para votar este domingo bajo un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas. Sin lluvias a la vista, el clima acompaña una jornada clave en las urnas.

