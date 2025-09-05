5 de septiembre de 2025
POR DECRETO
La Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en diez municipios
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la medida que será hasta el 31 de octubre de este año. A qué distritos alcanza la normativa.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró el estado de emergencia agropecuaria por inundaciones en diez partidos del interior. La medida regirá desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre de 2025, de acuerdo al decreto publicado en el Boletín Oficial.
El decreto alcanza a explotaciones rurales de Hipólito Yrigoyen, General Lamadrid, General Alvear, Roque Pérez, General Viamonte, Chivilcoy, Las Flores, Junín, Chacabuco y San Miguel del Monte. La medida fue recomendada por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario provincial, tras analizar informes meteorológicos y daños en campo.
Según el texto, la decisión busca mitigar las consecuencias de un “fenómeno natural adverso de carácter extraordinario” que afectó la producción y capacidad productiva en las áreas rurales alcanzadas. El beneficio solo podrá aplicarse a productores cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria.
Los productores afectados por la declaración de emergencia agropecuaria podrán acceder a exenciones en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural. En los casos de desastre, se aplicará el beneficio en proporción al grado de afectación de cada explotación.
El decreto establece que los productores deberán presentar sus declaraciones juradas dentro de los diez días posteriores a la publicación en el Boletín Oficial. La Agencia de Recaudación de la Provincia y el Banco Provincia intervendrán para instrumentar beneficios impositivos y líneas de crédito especiales.
La norma fue refrendada por los ministerios de Desarrollo Agrario, Economía y Gobierno. También participaron la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y la Asesoría General de Gobierno, que avalaron la medida. Con este paso, se formaliza el marco legal que ampara a los productores afectados.