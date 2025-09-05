Volver | La Tecla Nacionales 5 de septiembre de 2025 TOMA NOTA

Se flexibiliza el uso de saldos a favor para el pago de impuestos

Esta norma reemplaza la histórica RG 1658 y sus sucesivas modificatorias, que regulaban hasta ahora el procedimiento para compensar deudas impositivas con créditos fiscales a favor.

Compartir