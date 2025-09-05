Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de septiembre de 2025 A LAS AULAS

El Gobierno bonaerense asegura que habrá clases el lunes después de las elecciones

La Dirección General de Cultura y Educación confirmó que los establecimientos que serán centros de votación el domingo abrirán sus puertas al día siguientes. De esta manera, garantizan que no se pierda un día de clases para los estudiantes.

