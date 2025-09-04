4 de septiembre de 2025
CIERRE DE CAMPAÑA
Domenichini en La Matanza: “Por una provincia más sensata, productiva y justa”
El candidato de Somos Buenos Aires cerró la campaña para las elecciones del domingo con una recorrida en la que lo acompañaron Schiaretti y Randazzo. Dijo que los comicios son una “oportunidad” para los bonaerenses.
El primer candidato a diputado provincial de Somos Buenos Aires por la tercera sección electoral, Pablo Domenichini, cerró ayer su campaña con una recorrida por La Matanza, el distrito más populoso de esa sección y de toda la provincia de Buenos Aires, acompañado por el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti y por el diputado nacional Florencio Randazzo.
“El domingo los bonaerenses tenemos la oportunidad de empezar a construir una provincia más sensata, productiva y justa”, dijo Domenichini durante la actividad, de la que también participaron la candidata a senadora por la primera sección Josefina Mendoza y el aspirante a concejal matancero Fernando Asencio.
Los dirigentes de Somos visitaron las instalaciones de Burbujas SA, una pyme que elabora cereales inflados, productos para el desayuno y snacks, y dialogaron con los trabajadores y ejecutivos de la compañía sobre el panorama que enfrenta la industria en la provincia de Buenos Aires.
Domenichini, que además es rector de la Univesridad Nacional Guillermo Brown, enfatizó que hay que “poner en el centro a los ciudadanos que se esfuerzan todos los días para salir adelante”.
“Somos Buenos Aires representa a quienes no se resignan a la decadencia ni al enfrentamiento permanente que proponen los extremos”, destacó el candidato.