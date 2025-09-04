Apps
Jueves, 4 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
4 de septiembre de 2025
CIERRE DE CAMPAÑA

Domenichini en La Matanza: “Por una provincia más sensata, productiva y justa”

El candidato de Somos Buenos Aires cerró la campaña para las elecciones del domingo con una recorrida en la que lo acompañaron Schiaretti y Randazzo. Dijo que los comicios son una “oportunidad” para los bonaerenses.

Domenichini en La Matanza: “Por una provincia más sensata, productiva y justa”
Compartir

El primer candidato a diputado provincial de Somos Buenos Aires por la tercera sección electoral, Pablo Domenichini, cerró ayer su campaña con una recorrida por La Matanza, el distrito más populoso de esa sección y de toda la provincia de Buenos Aires, acompañado por el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti y por el diputado nacional Florencio Randazzo.

“El domingo los bonaerenses tenemos la oportunidad de empezar a construir una provincia más sensata, productiva y justa”, dijo Domenichini durante la actividad, de la que también participaron la candidata a senadora por la primera sección Josefina Mendoza y el aspirante a concejal matancero Fernando Asencio.

Los dirigentes de Somos visitaron las instalaciones de Burbujas SA, una pyme que elabora cereales inflados, productos para el desayuno y snacks, y dialogaron con los trabajadores y ejecutivos de la compañía sobre el panorama que enfrenta la industria en la provincia de Buenos Aires.

Domenichini, que además es rector de la Univesridad Nacional Guillermo Brown, enfatizó que hay que “poner en el centro a los ciudadanos que se esfuerzan todos los días para salir adelante”.

“Somos Buenos Aires representa a quienes no se resignan a la decadencia ni al enfrentamiento permanente que proponen los extremos”, destacó el candidato.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CONGRESO

Golpe para Milei: el Senado rechazó su veto a la emergencia en discapacidad

La sesión de hoy marcó un nuevo hito en la ríspida relación entre Milei y el Congreso, ya que la Cámara alta derribó la decisión de Milei, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

En la recta final, se destapó una olla de venta de candidaturas de LLA en el interior

Elecciones 2025: habilitan a los partidos a poner fiscales sin restricción por distrito

Ocho batallas clave: La Libertad Avanza y Fuerza Patria ante una elección bisagra

Una contienda que pone en juego el bastión histórico del peronismo

Entre recorridas y charlas en la ciudad de las diagonales, Kicillof cierra la campaña de Fuerza Patria

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET