Domenichini en La Matanza: “Por una provincia más sensata, productiva y justa”

El candidato de Somos Buenos Aires cerró la campaña para las elecciones del domingo con una recorrida en la que lo acompañaron Schiaretti y Randazzo. Dijo que los comicios son una “oportunidad” para los bonaerenses.

