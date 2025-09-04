Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2025 ENTREVISTA

Carlos Germano: “Si hay poca participación, el peronismo tiene más posibilidades”

En diálogo con “Desconfiados”, por Cadena Río, el analista político dijo que cuanta más gente vaya a votar el domingo, mejor le irá a La Libertad Avanza, y que si se mantiene la tendencia de baja concurrencia a las urnas “los intendentes pasarán a ser un actor central”.

