Apps
Jueves, 4 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
4 de septiembre de 2025
ENTREVISTA

Carlos Germano: “Si hay poca participación, el peronismo tiene más posibilidades”

En diálogo con “Desconfiados”, por Cadena Río, el analista político dijo que cuanta más gente vaya a votar el domingo, mejor le irá a La Libertad Avanza, y que si se mantiene la tendencia de baja concurrencia a las urnas “los intendentes pasarán a ser un actor central”.

Carlos Germano: “Si hay poca participación, el peronismo tiene más posibilidades”
Compartir

El analista político Carlos Germano dijo que al gobierno de Javier Milei le conviene “romper” la tendencia a la baja participación electoral y que, cuanta más gente vaya a votar este domingo, mejor le irá a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

A pesar de que tanto el Presidente como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros dirigentes del peronismo vienen insistiendo en que la gente concurra a las urnas este domingo, el politólogo enfatizó que, si se mantiene la tendencia a una baja concurrencia, eso beneficiará a Fuerza Patria, y que una mayor participación será positiva para la performance electoral del espacio libertario.

En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, Germano dijo que “el objetivo central de LLA es romper el patrón electoral que se vino dando, a excepción de Corrientes (donde la elección fue ejecutiva), de que cuatro de cada diez argentinos no van a votar”.

Si el gobierno no puede romper ese esquema y hay un ausentismo elevado, “tomarán una dimensión muy importante las dirigencias territoriales y los intendentes pasarán a ser un actor central”, lo que beneficiará a Fuerza Patria, explicó, porque “los aparatos los tiene el peronismo”.

Germano también dijo que el incidente ocurrido en Lomas de Zamora, cuando Milei, su hermana y varios candidatos libertarios fueron agredidos durante una caravana, “terminó beneficiando a LLA” porque “hasta entonces venía en una campaña muy errática” y ese hecho terminó “generando interés en los bonaerenses para que se vote”.

Si el gobierno libertario sufre una derrota este domingo, “habrá que mirar con detenimiento qué pasa con el dólar y qué medidas tiene que tomar”, advirtió el especialista. Una derrota electoral del mileísmo en territorio bonaerense terminaría por “engordar la incertidumbre política y económica en la Argentina” y entonces el gobierno llegaría a las elecciones de octubre “no como soñaba llegar, sino en una situación de mucha debilidad”, remarcó.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CONGRESO

Golpe para Milei: el Senado rechazó su veto a la emergencia en discapacidad

La sesión de hoy marcó un nuevo hito en la ríspida relación entre Milei y el Congreso, ya que la Cámara alta derribó la decisión de Milei, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

En la recta final, se destapó una olla de venta de candidaturas de LLA en el interior

Elecciones 2025: habilitan a los partidos a poner fiscales sin restricción por distrito

Ocho batallas clave: La Libertad Avanza y Fuerza Patria ante una elección bisagra

Una contienda que pone en juego el bastión histórico del peronismo

Entre recorridas y charlas en la ciudad de las diagonales, Kicillof cierra la campaña de Fuerza Patria

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET