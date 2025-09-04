4 de septiembre de 2025
ENTREVISTA
Carlos Germano: “Si hay poca participación, el peronismo tiene más posibilidades”
En diálogo con “Desconfiados”, por Cadena Río, el analista político dijo que cuanta más gente vaya a votar el domingo, mejor le irá a La Libertad Avanza, y que si se mantiene la tendencia de baja concurrencia a las urnas “los intendentes pasarán a ser un actor central”.
El analista político Carlos Germano dijo que al gobierno de Javier Milei le conviene “romper” la tendencia a la baja participación electoral y que, cuanta más gente vaya a votar este domingo, mejor le irá a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
A pesar de que tanto el Presidente como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros dirigentes del peronismo vienen insistiendo en que la gente concurra a las urnas este domingo, el politólogo enfatizó que, si se mantiene la tendencia a una baja concurrencia, eso beneficiará a Fuerza Patria, y que una mayor participación será positiva para la performance electoral del espacio libertario.
En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, Germano dijo que “el objetivo central de LLA es romper el patrón electoral que se vino dando, a excepción de Corrientes (donde la elección fue ejecutiva), de que cuatro de cada diez argentinos no van a votar”.
Si el gobierno no puede romper ese esquema y hay un ausentismo elevado, “tomarán una dimensión muy importante las dirigencias territoriales y los intendentes pasarán a ser un actor central”, lo que beneficiará a Fuerza Patria, explicó, porque “los aparatos los tiene el peronismo”.
Germano también dijo que el incidente ocurrido en Lomas de Zamora, cuando Milei, su hermana y varios candidatos libertarios fueron agredidos durante una caravana, “terminó beneficiando a LLA” porque “hasta entonces venía en una campaña muy errática” y ese hecho terminó “generando interés en los bonaerenses para que se vote”.
Si el gobierno libertario sufre una derrota este domingo, “habrá que mirar con detenimiento qué pasa con el dólar y qué medidas tiene que tomar”, advirtió el especialista. Una derrota electoral del mileísmo en territorio bonaerense terminaría por “engordar la incertidumbre política y económica en la Argentina” y entonces el gobierno llegaría a las elecciones de octubre “no como soñaba llegar, sino en una situación de mucha debilidad”, remarcó.