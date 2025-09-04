4 de septiembre de 2025
MENSAJE
Cristina trató a Milei de “cobarde y miserable” y llamó a votar por Fuerza Patria
La expresidenta difundió por las redes un mensaje grabado en el que critica al actual Presidente por decir que las acusaciones contra su hermana son una “opereta”, le advierte que “del ridículo no se vuelve” y llama a la militancia a “ponerle un freno”.
La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner difundió hoy un mensaje grabado en el que califica al actual mandatario, Javier Milei, como “cobarde y miserable”, le achaca tener “cara de piedra” por afirmar que las acusaciones de corrupción contra su hermana Karina son una “opereta” y llama a votar por Fuerza Patria el domingo para “ponerle un freno”.
En su mensaje, dirigido “a la militancia peronista y a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires”, CFK se refirió al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) que encabezó ayer Milei en el partido de Moreno.
“El espectáculo sobre un escenario y con reflectores, de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no sólo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa”, dijo Cristina. “Porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno.”
La exmandataria también criticó a Milei por desestimar las denuncias de corrupción tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Anoche en Moreno los argentinos vimos no sólo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra. Porque hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son ‘operetas’ de la oposición contra su hermana”, consideró Fernández. Y sugirió que habría que bautizar al Presidente “Cara de Piedra Milei”.
“El que dijo que la hermana del Presidente era coimera y que relató toda la tramoya con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la ANDIS. Por eso, lo dicho por el Presidente no solamente resulta increíble (porque no se puede ser tan mentiroso), sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”, dijo la expresidenta.
También se refirió al discurso oficial, esgrimido por Milei y por varios dirigentes libertarios, de que hay una intención de terminar con su vida por parte del peronismo.
“En cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei, sólo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que, gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr”, expresó Cristina.
La exmandataria finalizó su mensaje diciendo que “este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar” porque “es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias”.
“Ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas”, dijo CFK.