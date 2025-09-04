Volver | La Tecla Nacionales 4 de septiembre de 2025 AVANCE MEDICO

Se aprobaron las primeras gotas para corregir la presbicia sin lentes

El medicamento, a base de pilocarpina al 1.25%, requiere una sola aplicación diaria y permite recuperar la visión cercana durante entre 6 y 8 horas, sin necesidad de anteojos ni intervenciones quirúrgicas.

