4 de septiembre de 2025
AVANCE MEDICO
Se aprobaron las primeras gotas para corregir la presbicia sin lentes
El medicamento, a base de pilocarpina al 1.25%, requiere una sola aplicación diaria y permite recuperar la visión cercana durante entre 6 y 8 horas, sin necesidad de anteojos ni intervenciones quirúrgicas.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó en Argentina las primeras gotas oftálmicas para la presbicia, una condición visual que afecta a casi el 100% de la población a partir de los 40 años.
La llegada de estas novedosas gotas representa un cambio de paradigma en el manejo de la presbicia, que hasta ahora puede tratarse con anteojos o cirugía.
El medicamento, desarrollado por Laboratorio Elea, contiene pilocarpina al 1,25% y se comercializa bajo el nombre Nearlea. Su uso está indicado para personas entre 40 y 55 años que comienzan a notar dificultades para leer de cerca o enfocar objetos pequeños.
Las gotas se aplican una vez al día y comienzan a actuar a los 30 minutos. Su efecto dura entre 6 y 8 horas. El principio activo genera dos reacciones en el ojo:
-Reduce el tamaño de la pupila, lo que ayuda a mejorar la profundidad del foco
-Estimula el músculo ciliar, lo que ayuda al cristalino a enfocar objetos cercanos.
La fórmula está diseñada para adaptarse rápidamente al pH del ojo, lo que mejora la tolerancia y reduce molestias como ardor o enrojecimiento. Vale resaltar que el tratamiento está pensado para personas adultas con presbicia leve o moderada.
Efectos secundarios:
-Dolor de cabeza
-Enrojecimiento ocular
-Visión borrosa
En todos los casos, se recomienda consultar con un oftalmólogo antes de iniciar el tratamiento. Por último, es importante señalar que la presbicia no es una enfermedad, sino un proceso natural del envejecimiento ocular que afecta a casi toda la población a partir de los 40 años.