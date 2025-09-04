Elecciones nacionales: cuántos millones de pesos recibirán los partidos políticos

La Tecla
La resolución, firmada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, especifica que la Dirección Nacional Electoral deberá informar a la Dirección General de Administración de Interior el detalle de los aportes y la nómina de los partidos y alianzas beneficiados.
El Gobierno precisó que los recursos provendrán de los créditos presupuestarios ya asignados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025. De este modo, se confirma la disponibilidad de fondos para cubrir la medida sin generar partidas adicionales.
La decisión se fundamenta en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y en la Ley de Ministerios. El Ejecutivo resaltó que el objetivo es asegurar el normal desarrollo de la campaña y garantizar que los comicios del 26 de octubre reflejen en forma transparente la voluntad ciudadana.