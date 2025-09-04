Elecciones nacionales: cuántos millones de pesos recibirán los partidos políticos

El Gobierno nacional, a través de la Resolución 375/2025, estableció el monto global de los aportes de campaña que recibirán los partidos políticos de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En total, se destinarán más de $13 mil millones para financiar la actividad electoral.



Según lo dispuesto, la categoría Diputados Nacionales contará con $8.815.610.700,67, mientras que la de Senadores Nacionales dispondrá de $4.407.805.350,33. La medida busca garantizar el financiamiento de todas las fuerzas políticas en condiciones de igualdad para afrontar la campaña.



El texto aclara que la Dirección Nacional Electoral será la encargada de distribuir los fondos entre las agrupaciones políticas que compitan en cada categoría. También tendrá la facultad de aplicar sanciones que determine la Justicia Nacional Electoral a los partidos que incumplan con la normativa vigente.

La resolución, firmada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, especifica que la Dirección Nacional Electoral deberá informar a la Dirección General de Administración de Interior el detalle de los aportes y la nómina de los partidos y alianzas beneficiados.

El Gobierno precisó que los recursos provendrán de los créditos presupuestarios ya asignados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025. De este modo, se confirma la disponibilidad de fondos para cubrir la medida sin generar partidas adicionales.

La decisión se fundamenta en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y en la Ley de Ministerios. El Ejecutivo resaltó que el objetivo es asegurar el normal desarrollo de la campaña y garantizar que los comicios del 26 de octubre reflejen en forma transparente la voluntad ciudadana.





