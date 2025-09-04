La Provincia y el recuento de daños para pedir un freno a la mosotierra de Milei

SECCION POR SECCION
En tal sentido, desgranó que en 2025 se perdieron 3.348 unidades productivas respecto de 2024, de las cuales 1.279 están en la Provincia. En tanto, la pérdida es de 15.564 empresas comparado con 2023, con 4.293 bonaerenses en el mismo periodo.
Desde la llegada de Milei, se destruyeron más de 15.000 empresas en todo el país. En 2025, la destrucción continúa— Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) September 4, 2025
El impacto en PBA es crítico: el 38% de las empresas cerradas este año están en la Provincia
El domingo, también votamos para defender a las empresas bonaerenses pic.twitter.com/3UBlh3Z0ia