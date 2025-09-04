La Provincia y el recuento de daños para pedir un freno a la mosotierra de Milei

Desde la llegada de Milei, se destruyeron más de 15.000 empresas en todo el país. En 2025, la destrucción continúa



El impacto en PBA es crítico: el 38% de las empresas cerradas este año están en la Provincia



El domingo, también votamos para defender a las empresas bonaerenses pic.twitter.com/3UBlh3Z0ia