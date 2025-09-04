Apps
COMICIOS PROVINCIALES

Elecciones 2025: habilitan a los partidos a poner fiscales sin restricción por distrito

La Junta Electoral bonaerense resolvió que los espacios podrán designar personas para fiscalizar que no sean del municipio en el que harán la tarea. Así buscan garantizar mayor control del proceso que se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió una medida clave de cara a las elecciones del 7 de septiembre. El organismo autorizó que los partidos políticos puedan designar fiscales partidarios sin restricción por distrito, con el objetivo de fortalecer el control en las 41.189 mesas de votación previstas.

La decisión se tomó en el marco de la Resolución Técnica 157/25 y busca asegurar igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas. Según la Junta, la medida permitirá ampliar la fiscalización durante los comicios y garantizar la transparencia de cada etapa del proceso electoral.

El organismo recordó que la participación de fiscales partidarios resulta esencial para resguardar la legitimidad de los resultados. “El rol preponderante y esencial otorgado a los partidos políticos en el control de los comicios es llevado adelante por los fiscales que los representan en las mesas de votación”, destacó el comunicado.

La resolución también subrayó que los fiscales partidarios son herramientas fundamentales para que los comicios reflejen de manera fiel la voluntad popular. Citó fallos de la Cámara Nacional Electoral que sostienen que la fiscalización electoral constituye una garantía de los derechos políticos de los ciudadanos y partidos.

Además, el texto recordó que las restricciones al ejercicio de derechos políticos deben ser razonables y proporcionales. La Junta remarcó que no existe justificación para exigir que los fiscales tengan domicilio en el distrito donde cumplen funciones, ya que tal requisito no guarda relación con la tarea de control electoral.

La medida se aplicará en las elecciones provinciales convocadas para el 7 de septiembre de 2025. De este modo, todas las agrupaciones políticas tendrán las mismas facultades para designar fiscales en cualquier distrito, lo que, según la Junta, contribuirá a un proceso electoral más equitativo y transparente.



