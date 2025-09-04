Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2025 COMICIOS PROVINCIALES

Elecciones 2025: habilitan a los partidos a poner fiscales sin restricción por distrito

La Junta Electoral bonaerense resolvió que los espacios podrán designar personas para fiscalizar que no sean del municipio en el que harán la tarea. Así buscan garantizar mayor control del proceso que se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre.

