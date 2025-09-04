Intendente peronista mostró como se prepara contra la "motosierra"

SECCION POR SECCION

Ocho batallas clave: La Libertad Avanza y Fuerza Patria ante una elección bisagra Con ocho secciones electorales y más de 14 millones de votantes, la elección provincial del 7 de septiembre en Buenos Aires se juega en múltiples frentes. Mientras el peronismo apuesta a su estructura territorial para retener el Conurbano, La Libertad Avanza busca irrumpir en tierras ajenas. El resultado marcará el rumbo a octubre.