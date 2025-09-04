Apps
Jueves, 4 septiembre 2025
Argentina
4 de septiembre de 2025
BRUCE LEE BONAERENSE

Intendente peronista mostró como se prepara contra la "motosierra"

El jefe comunal de Ezeiza compartió un curioso video en sus redes sociales, en donde se lo ve practicando golpes contra un saco de boxeo. Un mensaje para el mileísmo.

Intendente peronista mostró como se prepara contra la
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, subió un video a su perfil de TikTok en donde se lo ve en un gimnasio, practicando golpes a un saco de boxeo ante la mirada de unos pocos presentes.

El curioso video fue acompañado por la leyenda "cuando te dicen que la motosierra quiere entrar a Ezeiza", agitando las aguas de los últimos días de la campaña electoral.

En la descripción del video también extendió un mensaje de tintes electorales. "Vamos a defender la tranquilidad con la que vivimos en Ezeiza", escribió. Cabe recordar que este domingo en el municipio comandado por Granados, se ponen en juego 10 bancas del Concejo Deliberante.

 
@gastongranados Vamos a defender la tranquilidad con la que vivimos en Ezeiza. #DíazEsGranados ♬ sonido original - Gastón Granados
 

