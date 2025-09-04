Volver | La Tecla Nacionales 4 de septiembre de 2025 ORGULLO ARGENTINO

Quién es el joven bonaerense que quedó seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo

Gastón fue elegido entre casi 11.000 postulaciones de 148 países y es el único representante de América Latina que llegó hasta esta instancia.

