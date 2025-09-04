4 de septiembre de 2025
ORGULLO ARGENTINO
Quién es el joven bonaerense que quedó seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo
Gastón fue elegido entre casi 11.000 postulaciones de 148 países y es el único representante de América Latina que llegó hasta esta instancia.
Con apenas 17 años, Gastón Díaz cursa el último año de la secundaria en el Instituto Santa Faz de Lanús. Entre sus méritos, vale destacar la creación de una app de marketin digital que permite detectar señales de compra base al comportamiento del consumidor.
Además, cuenta con una coautoría de una ley de alfabetización financiera y tecnología juvenil que ya se implementa en más de 70 ciudades argentinas y una medalla por sus conocimientos en geometría en la Olimpíada Matemática Argentina.
Recientemente, acaba de ser seleccionado entre los 10 finalistas del Global Student Prize 2025, el premio al “mejor estudiante del mundo”. La iniciativa es organizada por Chegg.org y Fundación Varkey para reconocer los logros de estudiantes de todo el mundo que son “agentes de cambio” en sus comunidades.
El ganador del premio mayor obtendrá 100.000 dólares. Por su parte, es importante destacar que el joven fue elegido entre casi 11.000 postulaciones de 148 países.
Además de fundar la app de marketing Cresify, que fue reconocida por Microsoft for Startups, este joven de Lanús obtuvo el cuarto lugar en el MIT Solve Financial Inclusion Challenge, donde colaboró con universitarios de todo el mundo en el desarrollo de herramientas para aumentar la transparencia del gasto público y combatir la corrupción.
También da clases de matemática e informática, y colabora como voluntario en el Grupo El Ombú, entregando desayunos los sábados a niños en situación de vulnerabilidad.
Como líder de tecnología en Estudiantes Organizados, diseñó sistemas internos para gestionar a miles de estudiantes y cientos de voluntarios. En paralelo a sus voluntariados, ha organizado hackatones con Mars Society Argentina y se dedica a desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social.
Si resultara ganador del Global Student Prize, el joven planea usar los 100.000 dólares para potenciar las iniciativas en las que ya está participando y aumentar su alcance.
En julio de este año, fue seleccionado para asistir al Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes en West Virginia, Estados Unidos, un programa del Departamento de Estado de EE.UU. y la National Youth Science Foundation para fomentar el interés en las ciencias entre jóvenes destacados de todo el mundo.
Cómo inscribirse al Global Student Prize
La convocatoria está abierta a estudiantes de al menos 16 años que estén matriculados en instituciones académicas o programas de formación de todo el mundo.
El proceso de selección evalúa sus logros académicos, impacto en los pares, capacidad de generar cambios en la comunidad y más allá, superación de obstáculos, creatividad, innovación y ciudadanía global.
En 2024 la ganadora fue Ángela Elena Olazarán Laureano, de México. Otra estudiante argentina, Martina Bahiana Basgall Sequeira, había quedado entre los 10 finalistas.