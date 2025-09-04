Volver | La Tecla Nacionales 4 de septiembre de 2025 NOVEDAD

Los puestos de diarios prestarán servicios de correo: qué documentación podrán entregar

La medida, oficializada mediante la publicación del decreto 629/2025 en el Boletín Oficial, busca promover los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo en el país.

