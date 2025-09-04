Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Declaran la emergencia agropecuaria en 12 distritos bonaerenses por inundaciones

Según se estableció en la resolución 1305/2025 publicada hoy, la medida regirá del 1° de marzo al 31 de agosto de 2025. Productores deberán tramitar certificados para acceder a beneficios impositivos y financieros previstos por la Ley 26.509.

