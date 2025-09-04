Apps
Jueves, 4 septiembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
4 de septiembre de 2025
BOLETÍN OFICIAL

Declaran la emergencia agropecuaria en 12 distritos bonaerenses por inundaciones

Según se estableció en la resolución 1305/2025 publicada hoy, la medida regirá del 1° de marzo al 31 de agosto de 2025. Productores deberán tramitar certificados para acceder a beneficios impositivos y financieros previstos por la Ley 26.509.

Declaran la emergencia agropecuaria en 12 distritos bonaerenses por inundaciones
Compartir

La Nación oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones que afectaron a distintos partidos del territorio bonaerense. La medida quedó establecida en el boletín oficial nacional en la resolución 1305/2025.

La disposición alcanza a explotaciones rurales de los partidos de Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. El estado de emergencia regirá para esas zonas desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2025, plazo en el que se definió la finalización del ciclo productivo de las explotaciones afectadas.

Según lo resuelto, los productores que deseen acceder a los beneficios previstos por la normativa deberán gestionar el certificado de emergencia extendido por la autoridad provincial competente. La Provincia será la encargada de remitir el listado de los productores alcanzados a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional, acompañando las constancias correspondientes.

En tanto, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, así como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), deberán implementar los mecanismos necesarios para garantizar que los productores incluidos en la declaración puedan gozar de los beneficios establecidos en la ley, vinculados a créditos, prórrogas impositivas y medidas de alivio financiero.

La resolución instruye además a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar convenios y acciones necesarias para la ejecución de la medida. La declaración de emergencia y/o desastre agropecuario entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, con el objetivo de mitigar el impacto de las inundaciones en la producción bonaerense.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ELECCIONES 2025

Una contienda que pone en juego el bastión histórico del peronismo

La consultora política Analía del Franco brindó su mirada sobre lo que se espera para los comicios del 7 de septiembre. El desafío para el peronismo es doble: retener un bastión que históricamente le pertenece y, al mismo tiempo, superar las tensiones internas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El Partido Libertario afuera de las legislativas por irregularidades en la oficialización de su lista

Kicillof tuvo su acto en Tigre y elogió a Massa por ser “artífice de la unidad”

Caso Pablo Grillo: balística concluyó que el gendarme no disparó de acuerdo al protocolo

Clima caliente: Milei va al Conurbano, acusa a la Provincia y Kicillof salió al cruce

Milei defendió a Karina y fustigó al peronismo: “Están asustados y desesperados”

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET