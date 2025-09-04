Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de septiembre de 2025 ELECCIONES 2025

Último día hábil de campaña: las listas van por los indecisos

Este jueves es la ultima oportunidad para la propaganda en calles, locales partidarios y redes sociales, mientras se acercan las elecciones. Los candidatos tienen la jornada para convencer a los votantes.

