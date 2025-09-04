4 de septiembre de 2025
ELECCIONES 2025
Último día hábil de campaña: las listas van por los indecisos
Este jueves es la ultima oportunidad para la propaganda en calles, locales partidarios y redes sociales, mientras se acercan las elecciones. Los candidatos tienen la jornada para convencer a los votantes.
Este jueves 4 de septiembre marca el último día de campaña antes de las elecciones del domingo 7. Las distintas fuerzas y alianzas intensifican sus actividades proselitistas para convencer a los votantes en una contienda que se perfila reñida.
Cabe destacar que, este domingo se elegirán 23 senadores provinciales titulares con 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares con 28 suplentes, y concejales junto con consejeros escolares en los distintos municipios, renovando parcialmente la Legislatura provincial y autoridades locales.
La jornada final llega tras una campaña atípica y corta, donde los candidatos seccionales fueron los protagonistas. La mayoría de las listas ya realizaron sus actos de cierre, aunque algunas fuerzas mantienen actividades proselitistas hasta hoy.
Durante este último día aún podrán observarse avisos publicitarios, reparto de boletas y la apertura de locales partidarios. También será la última oportunidad para que los candidatos publiquen en redes sociales y para que la actividad online se destine a promover el voto. Además, hasta este jueves se podrá publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales. Luego el viernes 5 de septiembre a partir de las ocho de la mañana rige la prohibición de toda actividad proselitista.