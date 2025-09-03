Apps
Del Plá y Del Caño le pusieron el broche a la campaña de la Izquierda en La Matanza

Los candidatos del FITU fueron los principales oradores del acto de cierre. La candidata a senadora dijo que el gobierno de Milei está en “descomposición”.

“El dato político de este fin de campaña en la provincia de Buenos Aires son los niveles inauditos de descomposición y desorientación a los que está llegando el gobierno libertario. Un gobierno incapaz siquiera de balbucear una explicación ante el escándalo de los audios de Spagnuolo, que lo desnudan como una banda de coimeros”, dijo Romina del Plá esta tarde.

La candidata a senadora provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) por la primera sección electoral fue una de las principales figuras en el cierre de campaña de esa alianza de izquierda, junto a Nicolás del Caño, aspirante a diputado por la Tercera.

Ambos aspiran a obtener bancas para la Izquierda en la Legislatura bonaerense en los comicios de este domingo.

El acto tuvo lugar en La Matanza, el distrito más populoso de la provincia, en la tercera sección.

“En este escenario, la Izquierda está apareciendo como un canal. Así lo reflejan numerosas encuestas. Pero, por sobre todo, es lo que se evidencia en las recorridas y en el diálogo con los trabajadores y jóvenes. La autoridad ganada por la Izquierda, por su coherencia y por ser una oposición consecuente al gobierno de Milei, va tener su expresión el domingo 7”, dijo Del Plá.
 

