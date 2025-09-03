Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2025 TENSIÓN

Incidentes en la previa del acto de Milei: hubo piñas y volaron piedras

Aun antes de que llegue el Presidente, hubo un enfrentamiento entre militantes libertarios y otros que los increparon. En la trifulca, además de empujones y trompadas, se arrojaron piedras.

