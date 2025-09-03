3 de septiembre de 2025
TENSIÓN
Incidentes en la previa del acto de Milei: hubo piñas y volaron piedras
Aun antes de que llegue el Presidente, hubo un enfrentamiento entre militantes libertarios y otros que los increparon. En la trifulca, además de empujones y trompadas, se arrojaron piedras.
El escenario de tensión que se preveía para el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, finalmente se dio: aun antes de la llegada del mandatario y el inicio del acto, hubo incidentes entre militantes libertarios y un grupo de personas que los increpó, y el hecho derivó en un intercambio de trompadas e incluso en que volaran piedras.
“¿Vos sos de La Libertad Avanza? ¿Te gusta pegarles a los abuelos?”, le dijo un hombre irritado a un joven que permanecía parado en las inmediaciones del club Villa Ángela, en Villa Trujuy, donde en breve debe comenzar el acto de campaña del oficialismo.
Cuando el muchacho le hizo un ademán despectivo, el hombre fue a atacarlo y ambos se trenzaron en una pelea a la que pronto se sumaron más personas. La trifulca fue breve pero se llegaron a lanzar piedras y el clima de tensión continuó.
Tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como su ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, habían advertido de los riesgos de que Milei y otros dirigentes de LLA eligieran ese lugar para el acto de cierre de campaña.
Por su parte, el Presidente y otros dirigentes del frente libertario, como los diputados nacionales Diego Santilli y Lilia Lemoine, habían acusado al kirchnerismo de buscar generar violencia en el acto lanzando piedras, luego de que una caravana del mandatario, su hermana Karina y varios candidatos debiera terminar prematuramente cuando vecinos del lugar les arrojaron una piedra y ramas de brócoli.